В Севастополе произошел взрыв: что известно

В Севастополе прогремел взрыв. Фото: «Крымский ветер»

В Севастополе прогремел сильный взрыв, который почувствовали даже в отдаленных частях города, вероятно, на малом ракетном корабле. Об этом сообщили Telegram-канал «Крымский ветер».



Отмечается, что в 10:30 13 октября на рейде Севастополя взорвался корабль.



«На рейде Севастополя взорвался корабль. Глухой взрыв ощутили жители центра города, сработали сигнализации автомобилей», — говорится в сообщении.



Позже обнародовали фото и видео, на которых можно увидеть, как огонь. Есть информация, что взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», который является носителем крылатых ракет «Калибр».



Кроме того, в Севастополе вертолет на территории Нахимовского училища в Севастополе выгрузил погибших и раненых российских военных.



Обновлено. Информация о взрыве на российском военном корабле в Севастополе не подтверждается.



Телеграм-канал «Крымский ветер» написал, что на более четких фото видно, что это не малый ракетный корабль, а патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков».



«Он находится на внешнем рейде, по внешнему виду — цел», — отмечается в сообщении.



«Крымский ветер» добавил, что корабль, предположительно, пустил черный дым из трубы — шлейф — и этот момент совпал с подводным взрывом учений, о которых рассказывал «губернатор» Развожаев.



Пророссийские телеграм-каналы утверждают, что корабль умышленно выпустил облако черного дыма из трубы — это старая традиция на флоте.



Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что корабль Черноморского флота РФ «Павел Державин» накануне получил повреждения в Черном море вблизи временного оккупированного Севастополя.