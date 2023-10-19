Кримський міст відновлено, але паливо перевозиться на поромі

14 жовтня 2023 року віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що шкода, завдана Україною в липні 2023 року ударом по Кримському мосту, була усунута достроково. Про це повідомляється у звіті британської розвідки.



Попри те, що міст повністю працездатний, його використання, як і раніше, обмежене через процедури, запроваджені після першого українського нападу у жовтні 2022 року.



Вантажівки та паливо досі перевозяться на поромі. Кримський міст залишиться життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації Криму та її військ на півдні України.



Однак тепер це майже напевно є значним тягарем для безпеки, що вимагає багатокомпонентного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та повітряних екіпажів, які інакше були б розгорнуті в іншому місці.



За даними міноборони Великобританії, впевненість російських сил безпеки у своїй здатності захистити цю велику та вразливу структуру, як і раніше, перебуватиме під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки.



Нагадаємо, 13 жовтня у Севастополі пролунав сильний вибух, який відчули навіть у віддалених частинах міста, ймовірно, на малому ракетному кораблі.