Работник фармацевтической компании помогал РФ обстреливать Харьков. Фото: СБУ

Контрразведка разоблачила еще одного агента ФСБ, корректировавшего воздушные атаки РФ на военную и промышленную инфраструктуру Харьковской области. Об этом сообщили в СБУ.



Он был задержан «на горячем» во время доразведки мест «прилетов» в областном центре. По указанию оккупантов коллаборант объезжал территорию региона и скрыто фиксировал последствия российских воздушных атак на украинские объекты.



Больше всего россиян интересовала информация о возможных огневых поражениях местных заводов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Работник фармацевтической компании помогал РФ обстреливать Харьков. Фото: СБУ

За выполненные задания он получал от оккупантов «денежное вознаграждение», поступавшее на его криптокошелек. Установлено, что разведданные требовались захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных ракетных и дроновых ударов по приграничному региону нашего государства.

Работник фармацевтической компании помогал РФ обстреливать Харьков. Фото: СБУ

По данным следствия, приспешником россиян оказался работник местной фармацевтической компании, которого российская спецслужба завербовала в марте этого года. Ему грозит пожизненное заключение.



Ранее СБУ задержала в Днепропетровской области коллаборанта, работавшего на кремлевского «военкора» Владлена Татарского.