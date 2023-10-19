Працівник фармацевтичної компанії допомагав РФ обстрілювати Харків. Фото: СБУ

Контррозвідка викрила ще одного агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ на військову та промислову інфраструктуру Харківської області. Про це повідомили у СБУ.



Його було затримано «на гарячому» під час дорозвідки місць «прильотів» в обласному центрі. За вказівкою окупантів, колаборант об'їжджав територію регіону і приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об'єкти.



Найбільше росіян цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України.

Працівник фармацевтичної компанії допомагав РФ обстрілювати Харків. Фото: СБУ

За виконані завдання він отримував від окупантів «грошову винагороду», що надходила на його криптогаманець. Встановлено, що розвіддані були потрібні загарбникам для підготовки нових та коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону нашої держави.

Працівник фармацевтичної компанії допомагав РФ обстрілювати Харків. Фото: СБУ

За даними слідства, поплічником росіян виявився працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року. Йому загрожує довічне ув'язнення.



Раніше СБУ затримала на Дніпропетровщині колаборанта, який працював на кремлівського «військора» Владлена Татарського.