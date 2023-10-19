Двум крымским высокопоставленным силовикам грозит 15 лет лишения свободы

Предатели Украины, бывшие военнослужащие внутренних войск МВД Украины из Крыма. Фото: Telegram

Прокуратура Крыма сообщила подозрения в госизмене двум бывшим военнослужащим внутренних войск МВД Украины из Крыма. Об этом говорится в решении прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.



Прокуратура автономии сообщила о подозрениях в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) двум бывшим работникам Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, перешедшим на сторону страны-оккупанта. По предварительным данным, речь идет о Валерии Гарьковенко и Валерии Котовиче.



Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что после оккупации полуострова российскими вооруженными силами мужчины изменили присяге на верность украинскому народу и начали работать в незаконно созданной в Крыму Федеральной службе войск Росгвардии РФ.



Подозреваемые заняли должности командира 25-го отдельного отряда спецназначения «Меркурий» в Росгвардии РФ и начальника отдела закупок.



После полномасштабного вторжения России в Украину, один из подозреваемых – командир отряда спецназовцев – участвовал в операции врага по захвату Киева с западного направления.



Другой подозреваемый, отвечавший за обеспечение вооруженных сил РФ, уже приговорен россиянами к 6 годам колонии по делу о «распространении фейков об армии РФ»