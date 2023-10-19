Двом кримським високопоставленим силовикам загрожує 15 років позбавлення волі

Зрадники України, колишні військовослужбовці внутрішніх військ МВС України із Криму. Фото: Telegram

Прокуратура Криму повідомила підозри у держзраді двом колишнім військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України з Криму. Про це йдеться у рішенні прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.



Прокуратура автономії повідомила про підозри у скоєнні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) двом колишнім працівникам Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України, які перейшли на бік країни-окупанта. За попередніми даними, йдеться про Валерія Гарковенка та Валерія Котовича.



Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що після окупації півострова російськими збройними силами чоловіки зрадили присязі на вірність українському народу і почали працювати в незаконно створеній у Криму Федеральній службі військ Росгвардії РФ.



Підозрювані обійняли посади командира 25-го окремого загону спецпризначення «Меркурій» у Росгвардії РФ та начальника відділу закупівель.



Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, один із підозрюваних – командир загону спецпризначенців – брав участь в операції Росії із захоплення Києва із західного напрямку.



Інший підозрюваний, який відповідав за забезпечення збройних сил РФ, вже засуджений росіянами до 6 років колонії у справі «поширення фейків про армію РФ»