ВСУ на Лимано-Купянском направлении поразили около 200 оккупантов, произошло 30 боевых столкновений — Евлаш

На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки было около 30 боевых столкновений с оккупантами. Эта направление остается одним из самых сложных. Потери захватчиков составили 197 убитых и раненых. Об этом сообщил спикер пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.



«Самым сложным участком для ВСУ остается Лимано-Купянское направление, противник продолжает сосредотачивать там свои наступательные силы возле Синьковки, Ивановки, Кисловки, Новоегоровки и Макеевки», — отметил он.



По его словам, 15 атак россиян были отбиты вблизи Купянска, еще 10 вблизи поселка Надия на Луганщине и 5 вблизи Макеевки.



Оккупанты обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из различных видов вооружения. В частности, из РСЗО, ствольной артиллерии, танков и ББМ различных типов.



Сил обороны ликвидировали 5 танков Т-72, 11 ББМ, 1 топливозаправщик, 2 артустановки «Пион» — один вблизи Лимана, другой — вблизи Бахмута.



Кроме того, уничтожены две пушки типа Д-20 или Д-30, МТ-12 «Рапира» и ПТРК «Фагот». Также было уничтожено 7 ударных БПЛА: 2 FPV-дрона и 5 «Ланцетов». Поражен склад боеприпасов.



Напомним, украинские военные Сил специальных операций (ССО) ликвидировали три танка, а также другую технику российских захватчиков.