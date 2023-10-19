На Донецком направлении военные ССО поразили три танка россиян

Украинские военные Сил специальных операций (ССО) ликвидировали три танка, а также другую технику российских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе.



«Хорошие новости с передовой — благодаря ССО у россиян стало меньше танков», — говорится в сообщении.



Отмечается, что во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го центра ССО обнаружили вражескую технику.



«Экипажи ударных БПАК сработали мастерски, и точными ударами уничтожили три танка противника, а также другую технику», — резюмировали в пресс-службе, опубликовав видео.



Напомним, украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области. В частности, они поразили танки и автомобильную технику.