ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямі вразили близько 200 окупантів, сталося 30 бойових зіткнень — Євлаш

На Лимано-Куп'янському напрямку минулої доби було близько 30 бойових зіткнень з окупантами. Цей напрямок залишається одним із найскладніших. Втрати загарбників склали 197 убитих та поранених. Про це повідомив речник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.



«Найскладнішою ділянкою для ЗСУ залишається Лимано-Куп'янське спрямування, противник продовжує зосереджувати там свої наступальні сили біля Сіньківки, Іванівки, Кислівки, Новоєгорівки та Макіївки», — зазначив він.



За його словами, 15 атак росіян було відбито поблизу Куп'янська, ще 10 поблизу селища Надії на Луганщині та 5 поблизу Макіївки.



Окупанти обстрілювали позиції Збройних сил України із різних видів озброєння. Зокрема, з РСЗВ, ствольної артилерії, танків та ББМ різних типів.



Сил оборони ліквідували 5 танків Т-72, 11 ББМ, 1 паливозаправник, 2 артустановки «Півонія» — один поблизу Лимана, інший — поблизу Бахмута.



Крім того, знищено дві гармати типу Д-20 або Д-30, МТ-12 «Рапіра» та ПТРК «Фагот». Також було знищено 7 ударних БПЛА: 2 FPV-дрони та 5 «Ланцетів». Вражений склад боєприпасів.



Нагадаємо, українські військові Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували три танки, а також іншу техніку російських загарбників.