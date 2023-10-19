Президенту Украины показали восстановленные дома в Ирпене и Бузовой

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом комплексного восстановления частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпене и селе Бузовая. О поездке сообщили в Офисе Президента.



В Ирпене Владимир Зеленский осмотрел район, являющийся одним из наиболее пострадавших от полномасштабной агрессии РФ.



«Сейчас здесь ведутся работы по сооружению частных домов, восстановлению многоэтажек и инфраструктуры, осуществляется капитальный ремонт дороги и моста между Ирпенем и пгт Гостомель», — рассказал президенту министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

Также проходит проектирование новых домов, которые будут возведены на месте тех, что пришлось снести из-за значительных повреждений в результате боевых действий.

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

Восстановительные работы финансируются за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, United24 при поддержке Международной организации по миграции (IOM Ukraine) и фонда ООН ЮНИСЕФ.

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

В селе Бузовая один дом уже полностью восстановлен, еще один будет готов к концу года. Проведены работы по демонтажу и устройству перекрытий, крыши, оконных блоков, восстановлена электросеть и водоснабжение. Начато строительство еще одного дома.

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

Восстановление частного сектора и многоквартирных домов в городе Ирпень и селе Бузовая. Фото: ОП

Напомним, во вторник, 10 октября, президент Владимир Зеленский подписал закон №9534 о возобновлении и открытии е-деклараций чиновников в Украине.