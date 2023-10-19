Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Президенту України показали відновлені будинки в Ірпені та Бузовій

19 жовтня 2023, 16:30

Президенту України показали відновлені будинки в Ірпені та Бузовій

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом комплексного відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпені та селі Бузова. Про подорож повідомили в Офісі Президента.

В Ірпені Володимир Зеленський оглянув район, який є одним із найбільш постраждалих від повномасштабної агресії РФ.

«Зараз тут ведуться роботи зі спорудження приватних будинків, відновлення багатоповерхівок та інфраструктури, здійснюється капітальний ремонт дороги та мосту між Ірпенем та смт Гостомель», — розповів президенту міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Також відбувається проєктування нових будинків, які будуть зведені на місці тих, що довелося знести через значні пошкодження внаслідок бойових дій.

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлювальні роботи фінансуються коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, United24 за підтримки Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine) та фонду ООН ЮНІСЕФ.

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

У селі Бузова один будинок вже повністю відновлено, ще один буде готовий до кінця року. Проведено роботи з демонтажу та влаштування перекриттів, даху, віконних блоків, відновлено електромережу та водопостачання. Розпочато будівництво ще одного будинку.

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав закон №9534 про поновлення та відкриття е-декларацій чиновників в Україні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Місця
Київсьска область Ірпінь Бузова
Інше
відновлення будинків

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
12:56
В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»
22:00
Обстріл окупованої Луганщини: зруйновано дитячий садок, загинув чоловік
19:30
До Авдіївки перестали доставляти гуманітарну допомогу через загострення ситуації — Барабаш
18:47
На Донеччині планують відновити роботу закритих відділень «Укрпошти»
17:23
Члени сімей загиблих та постраждалі в Грозі почали отримувати виплати
16:14
На Донеччині за дві доби повернули світло до 12 населених пунктів
15:50
Росіяни завдали удару по Харкову, поранено пенсіонерку
15:28
На Херсонщину окупанти скинули шість авіабомб — ОВА
11:50
Під завалами багатоповерхового будинку в Запоріжжі можуть бути люди — ДСНС
11:35
«ДНР» ставить підлітків на військовий облік
10:56
Обстрілом пошкоджено православний храм у Запоріжжі
10:30
Під Авдіївкою окупанти вводять у бій техніку 1950-х років — Newsweek
09:45
Під завалами гуртожитку у Слов'янську людей не було — ДСНС
08:19
Провалилася чергова спроба росіян оточити Авдіївку — Генштаб
08:01
Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, загинули люди
16:51
«Укренерго» не планує жодних обмежень споживання електроенергії найближчим часом
16:45
Удар по летовищу в Бердянську був завданий ракетами ATACMS — ЗМІ
15:57
«Донецькоблгаз» напередодні опалювального сезону відновлює пошкоджені обстрілами газові мережі
15:11
Росіяни знизили інтенсивність наступу на Лиманському напрямі — Євлаш
усі новини
18:51
Окупанти вдарили по Херсонщині: поранено 2 жінок
18:00
Monobank заявив, що не блокуватиме карти ухилянтів, це фейк
16:52
До Нацполіції надійшло понад 18 тисяч звернень про зникнення українських дітей
16:30
Президенту України показали відновлені будинки в Ірпені та Бузовій
16:25
ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямі вразили близько 200 окупантів, сталося 30 бойових зіткнень — Євлаш
15:55
Воїни ССО вивели з ладу засіб РЕБ окупантів у Бахмуті
15:07
Швеція близька до надання Україні винищувачів Gripen — Politico
14:55
Штурмували Авдіївку та Бахмут: СБУ повідомила про підозру 6 бойовикам «ЛДНР»
14:04
ВРУ підтримала заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ
13:45
В Ізраїлі підтверджено загибель 18 українських громадян, а не 23 — посол
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
12:56
В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»
12:36
Двом кримським високопоставленим силовикам загрожує 15 років позбавлення волі
12:35
Окупанти відновили масовані атаки на Авдіївку: скільки мешканців залишилось у місті
11:53
Окупанти з артилерії вдарили по Херсону: поранено троє людей
11:39
На Донеччині ЗСУ знищили ще один Су-25
11:07
З'явилися супутникові знімки військового аеродрому Луганська після ракетного удару
11:05
Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Донецької області: є руйнування
10:45
У Запоріжжі завершилися рятувальна операція: відома точна кількість жертв
10:26
У небі над Ростовом збили безпілотник
усі новини
ВІДЕО
Воїни ССО вивели з ладу засіб РЕБ окупантів у Бахмуті Воїни ССО вивели з ладу засіб РЕБ окупантів у Бахмуті
19 жовтня, 15:55
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама