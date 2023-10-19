Президенту України показали відновлені будинки в Ірпені та Бузовій

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом комплексного відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпені та селі Бузова. Про подорож повідомили в Офісі Президента.



В Ірпені Володимир Зеленський оглянув район, який є одним із найбільш постраждалих від повномасштабної агресії РФ.



«Зараз тут ведуться роботи зі спорудження приватних будинків, відновлення багатоповерхівок та інфраструктури, здійснюється капітальний ремонт дороги та мосту між Ірпенем та смт Гостомель», — розповів президенту міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Також відбувається проєктування нових будинків, які будуть зведені на місці тих, що довелося знести через значні пошкодження внаслідок бойових дій.

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлювальні роботи фінансуються коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, United24 за підтримки Міжнародної організації з міграції (IOM Ukraine) та фонду ООН ЮНІСЕФ.

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

У селі Бузова один будинок вже повністю відновлено, ще один буде готовий до кінця року. Проведено роботи з демонтажу та влаштування перекриттів, даху, віконних блоків, відновлено електромережу та водопостачання. Розпочато будівництво ще одного будинку.

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Відновлення приватного сектору та багатоквартирних будинків у місті Ірпінь та селі Бузова. Фото: ОП

Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав закон №9534 про поновлення та відкриття е-декларацій чиновників в Україні.