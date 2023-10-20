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Американский военный назвал цели, против которых ракеты ATACMS неэффективны — Forbes

20 октября 2023, 13:53

Американский военный назвал цели, против которых ракеты ATACMS неэффективны — Forbes

Полученные Украиной баллистические ракеты ATACMS M39, которые имеют кассетную боевую часть, могут быть неэффективными для уничтожения бронетехники. Так считает майор армии США Джеймс Хаттон. Об этом сообщает американское издание Forbes.

ВСУ ударили по аэродрому ВС РФ в Бердянске и Луганске, что позволило уничтожить более десяти вертолетов. Однако в издании отмечают, что М39 — не всемогущие и не смогут уничтожить защищенные боевые машины. Причина кроется в кассетной боевой части. Ракета имеет 950 суббоеприпасов, размером с гранату. Если они не попадут в уязвимую часть танка, то вряд ли смогут нанести серьезный урон.

M39 — это двухтонная баллистическая ракета, которая имеет дальность поражения до 165 км с инерциальной системой наведения. Боеприпасы были изготовлены в 1990-х годах. Администрация президента США Джо Байдена отправила в Украину неразглашенное количество баллистических ракет, вероятно, после проверки технического состояния твердотопливного топлива.

ATACMS с кассетной боевой частью М74 идеально подходят для атаки на небронированные цели: грузовики, боеприпасы, радары, транспортные средства с легким бронированием, заявил майор армии США Джеймс Хаттон. Однако, по его мнению, нет смысла тратить ATACMS для удара по танковому полку, поскольку мощности суббоеприпасов не будет достаточно.

Конечно, М74 сможет повредить оптику, или если повезет, пробить моторно-трансмиссионный отдел, чтобы повредить двигатель. Однако остановить бронетанковый штурм будет очень сложно. В США уже заявили, что будут поставлять Украине ATACMS без риска для собственной боеготовности. По мнению автора, это может означать, что ВСУ будут получать более старые версии ракет: М39, которые уже передаются, и М48. М48 — это баллистическая ракета с унитарной боевой частью, которая сможет взорвать укрепления или другие защищенные вражеские объекты.

 

 

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