Американський військовий назвав цілі, проти яких ракети ATACMS неефективні — Forbes

Отримані Україною балістичні ракети ATACMS M39, які мають касетну бойову частину, можуть бути неефективними для знищення бронетехніки. Так вважає майор армії США Джеймс Хаттон. Про це повідомляє американське видання Forbes.

ЗСУ вдарили по аеродрому ЗС РФ у Бердянську та Луганську, що дозволило знищити понад десять вертольотів. Однак у виданні зазначають, що М39 не всемогутні і не зможуть знищити захищені бойові машини. Причина криється в касетній бойовій частині. Ракета має 950 суббоєприпасів, розміром із гранату. Якщо вони не потраплять у вразливу частину танка, то навряд чи зможуть завдати серйозної шкоди.

M39 – це двотонна балістична ракета, яка має дальність ураження до 165 км з інерційною системою наведення. Боєприпаси були виготовлені у 1990-х роках. Адміністрація президента США Джо Байдена відправила в Україну нерозголошену кількість балістичних ракет, ймовірно, після перевірки технічного стану твердопаливного палива.

ATACMS із касетною бойовою частиною М74 ідеально підходять для атаки на неброньовані цілі: вантажівки, боєприпаси, радари, транспортні засоби з легким бронюванням, заявив майор армії США Джеймс Хаттон. Однак, на його думку, немає сенсу витрачати ATACMS на удар по танковому полку, оскільки потужності суббоєприпасів не буде достатньо.

Звичайно, М74 зможе пошкодити оптику, або, якщо пощастить, пробити моторно-трансмісійний відділ, щоб пошкодити двигун. Однак зупинити бронетанковий штурм буде дуже складно. У США вже заявили, що постачатимуть Україні ATACMS без ризику для власної боєздатності. На думку автора, це може означати, що ЗСУ отримуватимуть старіші версії ракет: М39, які вже передаються, та М48. М48 – це балістична ракета з унітарною бойовою частиною, яка зможе підірвати укріплення чи інші захищені ворожі об'єкти.