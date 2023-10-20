17 жовтня 2023 року, коли було завдано удару ракетами ATACMS по кількох російських вертольотах і системах ППО, ймовірно, було знищено дев'ять російських військових вертольотів у Бердянську та п'ять у Луганську. Про це повідомляється у доповіді британської розвідки.



У міноборони Великобританії зазначають, що в Україні вперше було використано американські тактичні ракети середньої дальності ATACMS. Враховуючи те, що російська підтримка ближньої авіації на цей час була вкрай неефективною, російські оборонні лінії стали все більше залежати від підтримки гелікоптерів перед українським наступом.



Бердянськ використовувався як основна база операцій на південній осі, забезпечуючи як логістику, так і можливості в наступальній та оборонній діяльності.



Висока ймовірність того, що ці втрати вплинуть на здатність Росії як до оборони, так і проведення подальших наступальних дій на цьому напрямку. Враховуючи нинішню напругу у російському військовому виробництві, підтверджені втрати будь-яких військових повітряних суден буде важко замінити у короткостроковій та середньостроковій перспективі.



Нагадаємо, передані США балістичні ракети ATACMS мають використовуватися виключно у межах суверенної території України.