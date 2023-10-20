Долги жителей Донецкой области за коммунальные услуги превысили 3 млрд гривен

В преддверии начала отопительного сезона общая сумма дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории Донецкой области составляет 3 млрд 175,9 млн гривен, из которых долги за теплоснабжение — 1 млрд 795,2 млн гривен. Об этом сообщила на брифинге заместитель директора департамента хозяйственно-коммунального хозяйства. Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

«Это настолько огромные суммы, что в таких условиях наши предприятия водо- и теплоснабжения прилагают героические усилия, чтобы работать», — подчеркнула она.

Долги перед предприятиями водоснабжения и водоотведения составляют 628 млн. гривен, долги за управление многоквартирными домами — 579 млн. гривен, а за вывоз бытовых отходов — 173,7 млн. гривен.

Наибольшая задолженность в Краматорской городской громаде – 1 млрд 73 млн гривен, из которых 643,9 млн гривен – долги за теплоснабжение.

Лариса Гусева обратилась к жителям Донбасса с призывом погашать долги за жилищно-коммунальные услуги.