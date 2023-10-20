Борги жителів Донецької області за комунальні послуги перевищили 3 млрд гривень

Напередодні початку опалювального сезону загальна сума дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги на території Донецької області становить 3 млрд. 175,9 млн. гривень, з яких борги за теплопостачання — 1 млрд. 795,2 млн. гривень. Про це на брифінгу повідомила заступник директора департаменту господарсько-комунального господарства. Донецької облдержадміністрації Лариса Гусєва.

«Це настільки величезні суми, що в таких умовах наші підприємства водо- та теплопостачання докладають героїчних зусиль, щоб працювати», — наголосила вона.

Борги перед підприємствами водопостачання та водовідведення становлять 628 млн. гривень, борги за керування багатоквартирними будинками – 579 млн. гривень, а за вивезення побутових відходів – 173,7 млн. гривень.

Найбільша заборгованість у Краматорській міській громаді – 1 млрд. 73 млн. гривень, з яких 643,9 млн. гривень – борги за теплопостачання.

Лариса Гусєва звернулася до мешканців Донбасу із закликом погашати борги за житлово-комунальні послуги.