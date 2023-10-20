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Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных

20 октября 2023, 21:03

Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных

Руководитель поискового отряда «Плацдарм» Алексей Юков вместе со своим отрядом ищет тела украинских солдат, мирных жителей и российских военных в деоккупированной Клищиевке Донецкой области. «Новостям Донбасса» он рассказал, сколько тел смог отыскать с начала полномасштабной войны.

По его словам, тела российских оккупантов он ищет, чтобы потом РФ возвращала тела украинцев, которые остались на оккупированной территории.

«Их тоже нужно возвращать домой, чтобы они возвращали наших солдат, и чтобы они видели, какая цена вот этого безумия, которое они совершили и которому нет оправдания. Для чего вы растили своих деток? А сейчас ваши дети погибают в чужой стране. Матеря теперь будут получать домой не ребенка, на которого они надеялись, а просто мешок, в котором лежит возможно еще тело или фрагменты этого тела», — рассказал он.

К слову, за время полномасштабной войны команда нашла около 1200 тел.

Юков подчеркнул, что тела забирали во время обстрелов. В частности, в районе Клищиевки много тел украинских военных, кадровых российских солдат, а также наемников ЧВК «Вагнера».

«Найти и достать погибших - это лишь часть задачи. Потом их необходимо осмотреть и идентифицировать личности. Хотя бы понять — это украинский или российский солдат, либо мирный житель», — заявил он.

Команда Юкова записывает все данные в карточки, которые крепятся к каждому погибшему. Потом тела отправляют в морги, их снова осматривают, уже более детально. Если военные оказываются россиянами, информация об этом отправляется в РФ.

Отмечается, что еще месяц назад «Плацдарм» работал под эгидой Министерства реинтеграции, однако проект закрылся и команде Юкова стало сложнее заниматься поиском тел. Теперь «Плацдарму» необходимо снаряжение и дополнительный транспорт. 

Несмотря на это, Юков отметил, что благодаря сотрудничеству Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, полиции, силовых структур, есть возможность сотрудничать с поисковым отделом ВСУ и помогать друг другу.

«Пока мы их не вернем домой, пока мы каждого парня, каждую девушку, которые погибли, защищая нашу страну, не вернем, мы не закончим эту войну», — резюмировал он. 

Напомним, количество жертв ракетного удара по кафе в селе Гроза в Харьковской области составило 59 человек, 19 были идентифицированы с помощью мобильных лабораторий

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