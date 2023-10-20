Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових

Керівник пошукового загону АДВІС «Плацдарм» Олексій Юков разом зі своїм загоном шукає тіла українських солдатів, мирних жителів та російських військових у деокупованій Кліщіївці Донецької області. Він у сюжеті розповів, скільки тіл змогло відшукати з початку повномасштабної війни.



За його словами, тіла російських окупантів він шукає, щоб потім РФ повертала тіла українців, які залишились на окупованій території.



«Їх теж треба повертати додому, щоб вони повертали наших солдатів, і щоб вони бачили, яка ціна ось цього божевілля, яке вони зробили і якому немає виправдання. Навіщо ви виховували своїх дітей? А зараз ваші діти гинуть у чужій країні. Мати тепер будуть отримувати додому не дитину, на яку вони сподівалися, а просто мішок, в якому лежить можливо ще тіло або фрагменти цього тіла», — розповів він.



До речі, за час повномасштабної війни команда виявила близько 1200 тіл.



Юков наголосив, що тіла забирали під час обстрілів. Зокрема, в районі Кліщіївки багато тіл українських військових, кадрових російських солдатів, а також найманців ПВК «Вагнера».



«Знайти та дістати загиблих — це лише частина завдання. Потім їх необхідно оглянути та ідентифікувати особи. Хоча б зрозуміти — це український чи російський солдат, чи мирний житель», — заявив він.



Команда Юкова записує всі дані до карток, які кріпляться до кожного загиблого. Потім тіла відправляють у морги, їх знову оглядають уже детальніше. Якщо військові виявляються росіянами, інформація про це вирушає до РФ.



Зазначається, що ще місяць тому «Плацдарм» працював під егідою Міністерства реінтеграції, проте проєкт закрився і команді Юкова стало важче шукати тіл. Тепер «Плацдарму» потрібне спорядження та додатковий транспорт.



Попри це, Юков зазначив, що завдяки співпраці Збройних сил України, Служби безпеки України, поліції, силових структур є можливість співпрацювати з пошуковим відділом ЗСУ та допомагати один одному.



«Поки ми їх не повернемо додому, поки ми кожного хлопця, кожну дівчину, які загинули, захищаючи нашу країну, не повернемо, ми не закінчимо цієї війни», — резюмував він.



Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по кафе в селі Гроза на Харківщині склала 59 осіб, 19 було ідентифіковано за допомогою мобільних лабораторій.