Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових

20 жовтня 2023, 21:03

Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових

Керівник пошукового загону АДВІС «Плацдарм» Олексій Юков разом зі своїм загоном шукає тіла українських солдатів, мирних жителів та російських військових у деокупованій Кліщіївці Донецької області. Він у сюжеті розповів, скільки тіл змогло відшукати з початку повномасштабної війни.

За його словами, тіла російських окупантів він шукає, щоб потім РФ повертала тіла українців, які залишились на окупованій території.

«Їх теж треба повертати додому, щоб вони повертали наших солдатів, і щоб вони бачили, яка ціна ось цього божевілля, яке вони зробили і якому немає виправдання. Навіщо ви виховували своїх дітей? А зараз ваші діти гинуть у чужій країні. Мати тепер будуть отримувати додому не дитину, на яку вони сподівалися, а просто мішок, в якому лежить можливо ще тіло або фрагменти цього тіла», — розповів він.

До речі, за час повномасштабної війни команда виявила близько 1200 тіл.

Юков наголосив, що тіла забирали під час обстрілів. Зокрема, в районі Кліщіївки багато тіл українських військових, кадрових російських солдатів, а також найманців ПВК «Вагнера».

«Знайти та дістати загиблих — це лише частина завдання. Потім їх необхідно оглянути та ідентифікувати особи. Хоча б зрозуміти — це український чи російський солдат, чи мирний житель», — заявив він.

Команда Юкова записує всі дані до карток, які кріпляться до кожного загиблого. Потім тіла відправляють у морги, їх знову оглядають уже детальніше. Якщо військові виявляються росіянами, інформація про це вирушає до РФ.

Зазначається, що ще місяць тому «Плацдарм» працював під егідою Міністерства реінтеграції, проте проєкт закрився і команді Юкова стало важче шукати тіл. Тепер «Плацдарму» потрібне спорядження та додатковий транспорт.

 Попри це, Юков зазначив, що завдяки співпраці Збройних сил України, Служби безпеки України, поліції, силових структур є можливість співпрацювати з пошуковим відділом ЗСУ та допомагати один одному.

«Поки ми їх не повернемо додому, поки ми кожного хлопця, кожну дівчину, які загинули, захищаючи нашу країну, не повернемо, ми не закінчимо цієї війни», — резюмував він.

Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по кафе в селі Гроза на Харківщині склала 59 осіб, 19 було ідентифіковано за допомогою мобільних лабораторій.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:03
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
16:59
Борги жителів Донецької області за комунальні послуги перевищили 3 млрд гривень
16:29
У Донецьку через обстріл загинув місцевий житель
16:25
Понад тиждень майже всі жителі Очеретинської громади живуть без світла
16:23
На окупованих територіях росіяни планують посилити перевірки місцевого населення
13:53
Американський військовий назвав цілі, проти яких ракети ATACMS неефективні — Forbes
13:09
Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
12:54
У дев'яти областях України зафіксовано відключення світла — Міненерго
11:27
Росіяни обстріляли Куп'янський район, поранено мирного жителя
10:44
Окупанти готують наступ на Куп'янськ, перекидають техніку та солдатів із Луганська — АТЕШ
09:08
ЗСУ зайняли важливий плацдарм на лівому березі Дніпра — ISW
08:35
Окупанти знову намагаються оточити Авдіївку, зазнають втрат — Генштаб
08:21
Окупанти шукають у телефонах школярів українські застосунки — ЦНС
08:01
У Пентагоні розповіли, як Україна використовуватиме ракети ATACMS
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
12:56
В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»
22:00
Обстріл окупованої Луганщини: зруйновано дитячий садок, загинув чоловік
19:30
До Авдіївки перестали доставляти гуманітарну допомогу через загострення ситуації — Барабаш
18:47
На Донеччині планують відновити роботу закритих відділень «Укрпошти»
17:23
Члени сімей загиблих та постраждалі в Грозі почали отримувати виплати
усі новини
21:10
Окупанти вдарили по Кривому Розі, є загиблий та постраждала
21:03
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20:08
Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів — Генштаб
19:28
Окупанти заселяються в квартири українців на захоплених територіях — ЦНС
18:45
Армія РФ обстріляла Авдіївку, постраждала жінка
18:36
На Донеччині українські прикордонники вразили окупантів за допомогою FPV-дрону
17:58
У окупантів катастрофічні втрати під Авдіївкою: Зеленський обговорив із Шольцем ситуацію на передовій
17:39
Суд «ДНР» незаконно засудив двох українських військових до 26 років ув`язнення
16:59
Борги жителів Донецької області за комунальні послуги перевищили 3 млрд гривень
16:29
У Донецьку через обстріл загинув місцевий житель
16:25
Понад тиждень майже всі жителі Очеретинської громади живуть без світла
16:23
На окупованих територіях росіяни планують посилити перевірки місцевого населення
16:05
Окупанти відновили наступ на Авдіївку: Барабаш розповів про ситуацію у місті
15:09
Дарійо Срна розповів про своє рішення стати наставником «Шахтаря»
13:53
Американський військовий назвав цілі, проти яких ракети ATACMS неефективні — Forbes
13:41
Популярні способи поповнення рахунку абонента мобільного оператора «Київстар» (реклама)
13:09
Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
12:54
У дев'яти областях України зафіксовано відключення світла — Міненерго
12:33
Кадри ліквідації техніки РФ з Авдіївки: воїни ССО знищують важку техніку та живу силу окупантів
11:27
Росіяни обстріляли Куп'янський район, поранено мирного жителя
усі новини
ВІДЕО
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама