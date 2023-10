Заявления Путина про МиГ над Черным морем направлены на внутреннюю аудиторию — разведка Британии

18 октября 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Россия начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов-перехватчиков МиГ-31И, вооруженных баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал», эти заявления рассчитаны на российскую аудиторию. Об этом сообщили в минобороны Великобритании.



Его оправдание касалось недавнего увеличения морского присутствия США в восточном Средиземноморье с намерением подвергнуть эти суда риску, используя систему вооружения с заявленной дальностью действия до 2000 км. Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором и в то же время представляет действия России как необходимые для защиты государства.



Конкретное упоминание Путиным ракеты «КИНЖАЛ» и ее возможностей почти наверняка было сделано в целях стратегического обмена сообщениями, чтобы продемонстрировать, что Россия по-прежнему способна производить и эксплуатировать недавно разработанное оружие, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 October 2023.



