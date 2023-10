Заяви Путіна про МіГ над Чорним морем спрямовані на внутрішню аудиторію — розвідка Британії

18 жовтня 2023 року президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розпочне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків-перехоплювачів МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 «Кинжал», ці заяви розраховані на російську аудиторію. Про це повідомили у міноборони Великобританії.



Його виправдання стосувалося недавнього збільшення морської присутності США у східному Середземномор'ї з наміром піддати ці судна ризику, використовуючи систему озброєння із заявленою дальністю дії до 2000 км. Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором і водночас репрезентує дії Росії як необхідні для захисту держави.



Конкретна згадка Путіним ракети «Кинжал» та її можливостей майже напевно було зроблено з метою стратегічного обміну повідомленнями, щоб продемонструвати, що Росія, як і раніше, здатна виробляти та експлуатувати нещодавно розроблену зброю, попри війну в Україні.

