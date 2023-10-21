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Зеленский анонсировал встречу по Формуле мира и парламентский саммит Крымской платформы

21 октября 2023, 20:05

Зеленский анонсировал встречу по Формуле мира и парламентский саммит Крымской платформы

Украина готовится к новой встрече по Формуле мира и парламентскому саммиту Крымской платформы, сообщил президент Владимир Зеленский

«Активно готовим новую встречу по Формуле мира — встреча запланирована уже на следующую неделю, состоится она на Мальте. Весомые государства мира будут представлены — список участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем. Сегодня президент Эрдоган подтвердил, что Турция примет участие во встрече», — сказал он в видеообращении.

Также Зеленский добавил, что Украина готовится к новому саммиту Крымской платформы парламентского уровня. «Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии. Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континент», — подчеркнул президент.


Он также поблагодарил президента США Джо Байдена. «Подготовлен новый пакет длительной и надежной поддержки для Украины — оборонной, экономической — для нашей защиты людей и свободы. Я благодарен за эту инициативу президента Байдена и думаю, что не только украинцы, но и все народы — все свободные народы Европы — ожидают сохранения американского единства», — сказал Зеленский.

Он добавил, что «Американское лидерство нужно миру, и я благодарен обеим партиям Конгресса, которые это понимают, поддерживающие, в частности, борьбу нашего народа за свою независимость».

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