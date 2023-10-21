Зеленський анонсував зустріч щодо Формули миру та парламентський саміт Кримської платформи

Україна готується до нової зустрічі щодо Формули миру та парламентського саміту Кримської платформи, повідомив президент Володимир Зеленський.



«Активно готуємо нову зустріч за Формулою миру — зустріч запланована вже наступного тижня, відбудеться вона на Мальті. Вагомі держави світу будуть представлені — список учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо. Сьогодні президент Ердоган підтвердив, що Туреччина візьме участь у зустрічі», — сказав він у відеозверненні.



Також Зеленський додав, що Україна готується до нового саміту Кримської платформи парламентського рівня. «Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться у Чехії. Я вдячний усім у світі, хто приєднався і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру у всій Європі, без винятку для будь-яких частин нашого континенту», — наголосив президент.





Він також подякував президенту США Джо Байдену. «Підготовлено новий пакет тривалої та надійної підтримки для України — оборонної, економічної — для нашого захисту людей та свободи. Я вдячний за цю ініціативу президента Байдена і думаю, що не лише українці, а й усі народи — усі вільні народи Європи — очікують на збереження американської єдності», — сказав Зеленський.



Він додав, що «Американське лідерство потрібне світові, і я вдячний обом партіям Конгресу, які це розуміють, зокрема, підтримують боротьбу нашого народу за свою незалежність».