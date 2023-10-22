Оккупанты утром ударили по Купянску: двое детей в тяжелом состоянии

Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области сегодня утром, 22 октября. В результате атаки трое людей получили ранения, среди них — несовершеннолетние. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял город Купянск. Есть попадания в жилые дома, получили ранения 3 человека», — написал он.



По его информации, девушка 15 лет и женщина 63 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Парень 17 лет — в состоянии средней тяжести.



Напомним, вечером 21 октября российская ракета попала в терминал «Новой почты» в Харьковской области, 6 человек погибли.