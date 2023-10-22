Окупанти вранці вдарили по Куп`янську: двоє дітей у тяжкому стані

Російські окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині сьогодні вранці, 22 жовтня. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення, серед них неповнолітні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв місто Куп'янськ. Є влучення в житлові будинки, отримали поранення 3 особи», — написав він.



За його інформацією, дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у тяжкому стані. Хлопець 17 років — у стані середньої тяжкості.



Нагадаємо, увечері 21 жовтня російська ракета влучила в термінал «Нової пошти» у Харківській області, 6 людей загинули.