Ракета попала в терминал «Новой почты» на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Российская ракета попала в терминал «Новой почты» в Харьковской области, есть погибшие, еще 13 человек ранены. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Обновлено (23:45). В результате удара по терминалу «Новой почты» 6 человек погибли, 14 человек госпитализировали с ранениями. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии.



Зеленский призвал «увеличивать давление на государство-террориста».



«Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Следует укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за совершенное», — подчеркнул он.