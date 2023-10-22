Войска РФ нанесли пять ударов с ЗРК С-300 по Константиновке: есть разрушения

Российская армия обстреляла Константиновку с зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300 ночью 22 октября. Об этом сообщает Константиновская городская военная администрация.



«22 октября в период времени с 00:25 до 00:33 состоялся вражеский ракетный обстрел из ЗРК С-300 по Константиновке (5 ударов)», — говорится в сообщении.



В пресс-службе рассказали, что в результате обстрела повреждены 3 частных жилых дома, газопровод, электросеть. Раненых и погибших на месте не обнаружено.



Информация уточняется. На месте работают правоохранительные органы и коммунальные службы.



Напомним, в ночь на 20 октября, с 00:05 до 00:09 российская армия нанесла четыре удара с ЗРК С-300 по городу Константиновка.