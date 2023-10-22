Війська РФ завдали п'ять ударів із ЗРК С-300 по Костянтинівці: є руйнування

Російська армія обстріляла Костянтинівку із зенітно-ракетної системи (ЗРС) С-300 вночі 22 жовтня. Про це повідомляє Костянтинівська міська військова адміністрація.



«22 жовтня в період часу з 00:25 до 00:33 відбувся ворожий ракетний обстріл із ЗРК С-300 по Костянтинівці (5 ударів)», — йдеться в повідомленні.



У пресслужбі розповіли, що в результаті обстрілу пошкоджено 3 приватні житлові будинки, газопровід, електромережу. Поранених та загиблих на місці не виявлено.



На місці працюють правоохоронні органи та комунальні служби.



Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня, з 00:05 до 00:09 російська армія завдала чотирьох ударів із ЗРК С-300 по місту Костянтинівка.