Оккупанты обстреляли Авдеевку, Калиновку и Васюковку: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты за минувшие сутки, 22 октября, в очередной раз обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 22 октября россияне убили 3 жителей Донецкой области — в Авдеевке, Калиновке и Васюковке. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погиб 1751 человек, еще 4271 гражданский получил ранения.



Напомним, 22 октября оккупанты обстреляли Авдеевку.