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Оккупанты снова обстреляли Авдеевку, трое людей погибли, есть разрушения

22 октября 2023, 16:18

Оккупанты снова обстреляли Авдеевку, трое людей погибли, есть разрушения

Этой ночью, 22 октября, российские оккупанты атаковали Авдеевку. В результате этого три человека погибли, также есть разрушения. Об этом передает Суспільне.

Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отметил, что захватчики продолжают ежедневно обстреливать город.

«Очень много обстрелов. Не знаю. Никто их не считает. Десятка 4 может даже больше. Несколько ракетных ударов. Есть три погибших гражданских: 63-летний мужчина, 91-летняя женщина и 70-летняя женщина», — отметил он.

По его словам, все трое погибли в результате авиаракетных ударов, которые российские оккупанты нанесли ночью. В общей сложности армия РФ обстреливает город круглосуточно. Разрушены несколько многоэтажных домов.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил Авдеевку и окрестности в Донецкой области 19 октября. Там он встретился с командованием украинских войск, которые ведут бои на этом направлении.

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