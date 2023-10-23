Окупанти обстріляли Авдіївку, Калинівку та Васюківку: є загиблі та поранені

Російські окупанти минулої доби, 22 жовтня, в черговий раз обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. В результаті атаки є загиблі та постраждалі. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 22 жовтня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області — в Авдіївці, Калинівці та Васюківці. Ще 3 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.



Усього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинула 1751 людина, ще 4271 цивільний отримав поранення.



Нагадаємо, 22 жовтня окупанти обстріляли Авдіївку.