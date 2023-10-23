ВСУ проводят десантную операцию на юге

Украинская армия продолжает наступление на юге страны в Запорожской области, о чем свидетельствуют уникальные кадры высадки наших войск вблизи тыла оккупантов. Об этом сообщает ОК «Запад».



«Продолжаем освобождать наши земли. Метр за метром. Полягут все от меча запорожцев! Героям Слава!», — говорится в сообщении оперативного командования «Запад».



Стоит отметить, что в городе Новая Каховка противник ужесточил меры безопасности. Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 раз российских дезертиров по всему городу.



В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на оси Мелитополя, нанося оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага по всей линии фронта.



Ранее в Генштабе заявили, что наступление ВСУ на Бахмутском и Мелитопольском направлениях продолжается.





