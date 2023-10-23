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ЗСУ проводять десантну операцію на півдні

23 жовтня 2023, 09:45

ЗСУ проводять десантну операцію на півдні

Українська армія продовжує наступ на півдні країни у Запорізькій області, про що свідчать унікальні кадри висадки наших військ поблизу тилу окупантів. Про це повідомляє ОК «Захід».

«Продовжуємо звільняти наші землі. Метр за метром. Поляжуть усі від меча запорожців! Героям Слава!», - йдеться у повідомленні оперативного командування «Захід».

Варто зазначити, що у місті Нова Каховка противник посилив заходи безпеки. Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на осі Мелітополя, завдаючи окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажуючи ворога по всій лінії фронту.

Раніше в Генштабі заявили, що наступ ЗСУ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках триває.


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