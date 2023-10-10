Наступление ВСУ на Бахмутском и Мелитопольском направлениях продолжаются — Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях за минувшие сутки, сообщается в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18.00 вторника, опубликованной на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

«На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций», — говорится в сводке.

В то же время ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток произошло 75 боевых столкновений.

«На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак возле Ивановки Харьковской области… На Лиманском направлении… Силы обороны отразили 5 атак врага возле Макеевки Луганской области… На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области… На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области… На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области», — рассказали в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают обстрелы украинских населенных пунктов с территории РФ, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

«На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах», — сообщается в сводке.