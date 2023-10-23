Житель Севастополя погиб из-за навигатора: мужчина ехал из Крыма в Луганск, а GPS завел его под Авдеевку

Житель Севастополя погиб из-за заглючившего навигатора, который направил его вдоль линии разграничения, заведя под Авдеевку, где он подорвался. Об этом сообщает Baza.

40-летний мужчина, вместе со своей 65-летней мамой выехал из Севастополя в Луганск в ночь на 20 октября. Около полудня они на своем Chevrolet Aveo уже были в районе Донецка. Однако, дальше мужчина сбился с пути и навигатор их вывел на трассу «Донецк - Авдеевка», находящуюся практически на линии соприкосновения.

Когда мужчина проезжал населенный пункт Спартак, рядом с машиной произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В результате взрыва мужчина погиб, его мать ранений практически не получила.



Напомним, около 17:00, 17 октября, недалеко от села Пески-Радьковские Изюмского района во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор МТЗ, произошел пожар, а 52-летний водитель трактора погиб на месте.