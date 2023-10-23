Житель Севастополя загинув через навігатор: чоловік їхав із Криму до Луганська, а GPS завів його під Авдіївку

Житель Севастополя загинув через навігатор, направивши його вздовж лінії розмежування під Авдіївку, де він підірвався. Про це повідомляє Baza.

40-річний чоловік разом зі своєю 65-річною мамою виїхав із Севастополя до Луганська в ніч на 20 жовтня. Близько полудня вони на своєму Chevrolet Aveo вже були у районі Донецька. Однак, далі чоловік збився зі шляху і навігатор їх вивів на трасу «Донецьк – Авдіївка», що знаходиться практично на лінії зіткнення.

Коли чоловік проїжджав населений пункт Спартак, поряд із машиною стався вибух невстановленого боєприпасу. Внаслідок вибуху чоловік загинув, його мати практично не отримала поранень.



Нагадаємо, близько 17:00, 17 жовтня, неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району під час робіт у полі на невідомому вибуховому пристрої вибухнув трактор МТЗ, сталася пожежа, а 52-річний водій трактора загинув на місці.