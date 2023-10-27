Со стороны РФ границу в Сумской области ежедневно пересекают около сотни украинцев

Через пункт пропуска «Покровка» в Сумской области государственную границу ежедневно пересекают около ста граждан Украины. Об этом в эфире Национального телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Если говорить о границе с РФ, то мы видим, что наши граждане больше сейчас прибывают к украинской границе на направлении ПП «Покровка», что в Сумской области. Там ежедневно пограничники обеспечивают доступ на территорию Украины около 100 гражданам Украины, которые прибывают с территории РФ», — сказал Демченко.

Он напомнил, что все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью закрыты по решению украинского правительства, и пропускные операции «в классическом виде» там не осуществляются.

«Однако все граждане Украины, которые из-за войны были вынуждены выехать на территорию России или из временно оккупированных территорий в РФ транзитом, то они на любом направлении могут пересечь украинскую границу», — пояснил Демченко.

Как сообщалось, 5 августа на границе с РФ была возобновлена работа пункта пропуска Колотиловка (Белгородская обл., РФ) — Покровка (Сумская обл., Украина), через который жители оккупированных территорий могут вернуться в Украину.