З боку РФ кордон у Сумській області щодня перетинають близько сотні українців

Через пункт пропуску «Покровка» на Сумщині державний кордон щодня перетинають близько ста громадян України. Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Якщо говорити про кордон із РФ, то ми бачимо, що наші громадяни більше зараз прибувають до українського кордону на напрямі ПП «Покровка», що на Сумщині. Там щодня прикордонники забезпечують доступ на територію України близько 100 громадян України, які прибувають з території РФ», — сказав Демченко.

Він нагадав, що всі пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю закриті за рішенням українського уряду, і пропускні операції «у класичному вигляді» там не здійснюються.

«Однак усі громадяни України, які через війну були змушені виїхати на територію Росії або з тимчасово окупованих територій до РФ транзитом, то вони на будь-якому напрямку можуть перетнути український кордон», — пояснив Демченко.

Як повідомлялося, 5 серпня на кордоні з РФ було відновлено роботу пункту пропуску Колотилівка (Білгородська обл., РФ) — Покровка (Сумська обл., Україна), через який мешканці окупованих територій можуть повернутися до України.