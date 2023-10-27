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В Святогорске снова будут зимовать без центрального отопления: для горожан готовят временный приют

27 октября 2023, 16:50

В Святогорске снова будут зимовать без центрального отопления: для горожан готовят временный приют

В Святогорске Донецкой области наступающей зимой, как и в прошлом году, будет работать временный приют. Там смогут принять около сотни человек. В городе будут отапливать только больницу и учреждения, в жилых домах отопления не будет. Об этом сообщило «Суспільне. Донбас» со ссылкой на начальника Святогорской городской военной администрации Владимира Рыбалкина.

Сообщается, что для оставшихся в городе людей готовят временный зимний приют, а жителям частного сектора раздают дрова и топливные брикеты.

«В Святогорске в этом году, как и в прошлом, отопительного сезона не будет. Сейчас готовится и будет работать объект временного проживания людей, которые не могут эвакуироваться и не могут находиться в помещении, где нет отопления. Там (в приюте – ред.) будет и свет, и отопление», – сообщил журналистам «Суспільного» Владимир Рыбалкин.

По словам председателя ГВА, приют сможет принять около сотни человек. В прошлом году в таком пункте проживало 55 человек. В этом году люди начали более активно обращаться за помощью.

«Многие люди обращаются и спрашивают: будет ли он работать? Да, он будет работать. Мы в этом году надеемся, что больше людей будет обращаться в этот пункт, потому что мы там планируем еще организовать более качественное питание», — отметил Рыбалкин.

По его словам, владельцам частных домов раздадут брикеты для отопления. Их выдают международные организации. Кроме того, власти города производят заготовку древесины.

«В этом году государственную субвенцию на выдачу дров местным жителям мы не получили. «Международники» дают, и из собственного бюджета то, что можем, мы выделяем», — отметил Владимир Рыбалкин.

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