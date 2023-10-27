У Святогірську знову зимуватимуть без центрального опалення: для городян готують тимчасовий притулок

У Святогірську Донецької області взимку, як і минулого року, працюватиме тимчасовий притулок. Там зможуть прийняти близько сотні людей. У місті опалюватимуть лише лікарню та установи, у житлових будинках опалення не буде. Про це повідомило «Суспільне. Донбас» з посиланням на начальника Святогірської міської військової адміністрації Володимира Рибалкіна.

Повідомляється, що для людей, що залишилися, готують тимчасовий зимовий притулок, а мешканцям приватного сектору роздають дрова та паливні брикети.

«У Святогірську цього року, як і минулого, опалювального сезону не буде. Наразі готується та працюватиме об'єкт тимчасового проживання людей, які не можуть евакуюватися та не можуть перебувати у приміщенні, де немає опалення. Там (у притулку – ред.) буде і світло, і опалення», – повідомив журналістам «Суспільного» Володимир Рибалкін.

За словами голови МВА, притулок зможе ухвалити близько сотні людей. Торік у такому пункті проживало 55 осіб. Цього року люди почали активно звертатися за допомогою.

«Багато людей звертаються і запитують: чи працюватиме він? Так, він працюватиме. Ми цього року сподіваємося, що більше людей звертатиметься до цього пункту, тому що ми там плануємо ще організувати якісніше харчування», — зазначив Рибалкін.

За його словами, власникам приватних будинків роздадуть брикети для опалення. Їх видають міжнародні організації. Крім того, влада міста робить заготівлю деревини.

«Цього року державної субвенції на видачу дров місцевим мешканцям ми не отримали. «Міжнародники» дають, і з власного бюджету те, що можемо ми виділяємо», — зазначив Володимир Рибалкін.