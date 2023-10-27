В Крыму напали на Олега Царева: ФСБ возбудила уголовное дело

ФСБ возбудила уголовное дело. Фото: telegraf.com.ua

ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту покушения на экс-регионала Олега Царева в Крыму. Об этом сообщают российские СМИ ссылаясь на заявление пресс-службы ведомства.



«В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») УК России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.



Сотрудники ФСБ проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.



Напомним, 27 октября стало известно, что на бывшего народного депутата от уже несуществующей «Партии регионов» и российского коллаборанта Олега Царева было совершено нападение.



Также главарь «ДНР» Денис Пушилин рассказал, что Царев находится в тяжелом состоянии.