У Криму напали на Олега Царьова: ФСБ порушила кримінальну справу

ФСБ порушила кримінальну справу. Фото: telegraf.com.ua

ФСБ РФ порушила кримінальну справу за фактом замаху на ексрегіонала Олега Царьова у Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву пресслужби відомства.



«У ніч із 26 на 27 жовтня 2023 року в Ялті вчинено замах на життя російського громадсько-політичного діяча Царьова Олега Анатолійовича. За цим фактом ФСБ Росії порушено кримінальну справу за статтею 277 («Зазіхання на життя державного або громадського діяча») КК Росії», — йдеться у повідомленні на сайті відомства.



Співробітники ФСБ проводять оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.



Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що на колишнього народного депутата від вже неіснуючої «Партії регіонів» та російського колаборанта Олега Царьова було скоєно напад.



Також ватажок ДНР Денис Пушилін розповів, що Царьов перебуває у важкому стані.