ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонской области — ISW

Украинские войска незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области и на западе Запорожской области. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны в своем отчете.



По утверждению американских специалистов, опубликованные 27 октября кадры, показывают, что украинские войска продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Олешек (7 км к югу от города Херсон и 4 км от реки Днепр).



В Генштабе Украины также сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута и на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении.