ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонської області - ISW

Українські війська трохи просунулися на лівому березі Херсонської області та на заході Запорізької області. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті.



За твердженням американських фахівців, опубліковані 27 жовтня кадри, показують, що українські війська просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро).



У Генштабі України також повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії в районі Бахмута та на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.