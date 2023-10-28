ПВО ночью сбило три крылатые ракеты

Около часа ночи 28 сентября 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К». Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.



Согласно ВС ВСУ, пуски производились из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма. Зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Восток» Воздушных Сил ВС Украины сбиты три крылатые ракеты, четвертая – тоже не достигла своей цели.



Напомним, вчера вечером, 27 октября, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками.