ППО вночі збило три крилаті ракети

Близько першої ночі 28 вересня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області чотирма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К». Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.



Згідно з командуванням ПС ЗСУ, пуски проводилися з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму. Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї мети.



Нагадаємо, вчора ввечері, 27 жовтня, російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками.