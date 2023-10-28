Россияне сбрасывают «подарки» на защитников под Авдеевкой

Российские военные сбрасывают ночью новые ловушки на позиции украинских пограничников под Авдеевкой. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.



В частности, там отметили, что оккупанты доставляют осколочную мину дистанционного минирования на места расположения защитников.



В Генштабе заявляют, что российские военные продолжают пытаться окружить Авдеевку.



«Оккупанты продолжают пытаться окружить Авдеевку, но украинские воины стоят на своем месте, нанося врагу большие потери», — добавили в Генштабе.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор з премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, проинформировав того о попытках России оцепить Авдеевку.