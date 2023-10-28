Росіяни скидають «подарунки» на захисників під Авдіївкою

Російські військові скидають уночі нові пастки на позиції українських прикордонників під Авдіївкою. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.



Зокрема, там зазначили, що окупанти доставляють уламкову міну дистанційного мінування на місця розташування захисників.



У Генштабі заявляють, що російські військові продовжують намагатися оточити Авдіївку.



«Окупанти продовжують намагатися оточити Авдіївку, але українські воїни стоять на своєму місці, завдаючи ворогові великих втрат», - додали в Генштабі.



Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, поінформувавши про спроби Росії оточити Авдіївку.