Потери России под Авдеевкой вероятно одни из худших за 2023 год — разведка Британии

В отчете Британской разведки эксперты пришли к выводу, что под Авдеевкой Россия понесла одни из худших потерь за 2023 год, и по их мнению, запросы политического руководства РФ снова расходятся с реальными возможностями военных.



Разведка министерства обороны Великобритании отмечает, что под Авдеевкой россияне задействовали части до восьми бригад.



«Эти подразделения скорее всего пока понесли одни из худших показателей потерь в российских войсках за 2023 год», – пишут аналитики.



Специалисты военного ведомства отмечают, что российские «военкоры» жестко критикуют тактику командования в войне и сходятся во мнении, что политические лидеры РФ требуют захвата новых территорий, но военные не могут провести эффективные наступательные действия.



Напомним, что флот тяжелых бомбардировщиков дальней авиации ВКС России не наносил ударов крылатыми ракетами по Украине более месяца, что является одним из самых длительных перерывов в таких ударах с начала конфликта, скорее всего, потому что будет использовать недавно произведенные боеприпасы для нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре зимой.