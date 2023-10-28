Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Потери России под Авдеевкой вероятно одни из худших за 2023 год — разведка Британии

28 октября 2023, 14:30

Потери России под Авдеевкой вероятно одни из худших за 2023 год — разведка Британии

В отчете Британской разведки эксперты пришли к выводу, что под Авдеевкой Россия понесла одни из худших потерь за 2023 год, и по их мнению, запросы политического руководства РФ снова расходятся с реальными возможностями военных.

Разведка министерства обороны Великобритании отмечает, что под Авдеевкой россияне задействовали части до восьми бригад.

«Эти подразделения скорее всего пока понесли одни из худших показателей потерь в российских войсках за 2023 год», – пишут аналитики.

Специалисты военного ведомства отмечают, что российские «военкоры» жестко критикуют тактику командования в войне и сходятся во мнении, что политические лидеры РФ требуют захвата новых территорий, но военные не могут провести эффективные наступательные действия.

Напомним, что флот тяжелых бомбардировщиков дальней авиации ВКС России не наносил ударов крылатыми ракетами по Украине более месяца, что является одним из самых длительных перерывов в таких ударах с начала конфликта, скорее всего, потому что будет использовать недавно произведенные боеприпасы для нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре зимой.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Великобритания
Организации
Разведка Министерство обороны Великобритании

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
01:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 октября
22:55
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
16:50
В Святогорске снова будут зимовать без центрального отопления: для горожан готовят временный приют
16:02
Оккупанты жалуются на провальные темпы паспортизации на захваченных территориях: в ЦНС рассказали причины
15:53
Со стороны РФ границу в Сумской области ежедневно пересекают около сотни украинцев
15:26
Начались испытания украинского дрона-разминовщика — Федоров
15:13
Оккупанты незаконно отбирают жилье у украинцев в захваченном Мариуполе — горсовет
14:22
Спецотряды оккупантов на захваченных территориях Донетчины активно ищут подпольщиков — ЦНС
13:50
В больницах Ялты и местные полицейские не знают, где находится Олег Царев — СМИ
13:25
В Крыму обвинили украинских хакеров в проведении «массовой кибератаки»
12:12
Пожарная часть в Изюме была атакована ракетами «Искандер» — прокуратура
11:47
На Херсонщине российский боезаряд попал в дом, погиб мужчина
11:21
Российский корабль взорвался возле Севастополя — соцсети
11:05
На Олега Царева напали в Крыму. Он в реанимации
10:47
Житель Торецка насиловал женщину целый день: суд вынес приговор
09:56
Около двадцати населенных пунктов Запорожья за сутки подверглись обстрелу россиян — ОВА
09:37
В России сообщили об «атаке» на Курскую АЭС
09:07
Возле Авдеевки ВСУ устойчиво держат оборону и наносят россиянам значительные потери — Генштаб
08:25
Россияне утратили наступательные возможности возле Авдеевки — ISW
08:01
Усиление дроновой разведки россиян свидетельствует о подготовке к атаке — Гуменюк
все новости
16:40
В Украине из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением
15:25
Захарова обвинила ВСУ в атаке на Курскую АЭС
14:30
Потери России под Авдеевкой вероятно одни из худших за 2023 год — разведка Британии
13:55
За нарушение комендантского часа вскоре придется платить штраф
13:05
Из-за непогоды в столице погибло двое людей
12:21
Результат ракетного удара по Херсону: разрушены дома, магазины и банк
11:45
Перевод часов-2023: украинцы будут спать на час дольше
10:55
Россию атаковали шесть беспилотников
10:10
Россияне сбрасывают «подарки» на защитников под Авдеевкой
09:35
ПВО ночью сбило три крылатые ракеты
09:05
ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонской области — ISW
08:11
Силы обороны уничтожили 740 оккупантов и 9 БПЛА
01:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 октября
22:55
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
22:45
Ликвидировали 40 единиц техники и 165 оккупантов: ССО рассказали о потерях ВС РФ за неделю
21:57
На оккупированных территориях IT-армия остановила работу провайдеров — Федоров
20:43
В Купянском районе пройдет принудительная эвакуация семей с детьми
20:11
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ: о чем говорили лидеры
19:25
Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на семейную пару в Херсонской области
18:52
РФ вечером выпустила по Украине ракеты и БПЛА: ППО сбила 5 целей
все новости
ВИДЕО
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ► Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
27 октября, 22:55
Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть еще троих детей
21 октября, 13:45
Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных
20 октября, 21:03
Столб дыма в Донецке. Фото: соцсети Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
20 октября, 13:09
Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ► Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ►
19 октября, 19:40
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама