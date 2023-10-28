Втрати Росії під Авдіївкою ймовірно одні з найгірших за 2023 рік — розвідка Британії

У звіті Британської розвідки експерти дійшли висновку, що під Авдіївкою Росія зазнала одні з найгірших втрат за 2023 рік, і на їхню думку, запити політичного керівництва РФ знову розходяться з реальними можливостями військових.



Розвідка міністерства оборони Великобританії зазначає, що під Авдіївкою росіяни залучили частини до восьми бригад.



«Ці підрозділи швидше за все поки що зазнали одні з найгірших показників втрат у російських військах за 2023 рік», – пишуть аналітики.



Фахівці військового відомства зазначають, що російські «воєнкори» жорстко критикують тактику командування у війні та сходяться на думці, що політичні лідери РФ вимагають захоплення нових територій, але військові не можуть провести ефективних наступальних дій.



Нагадаємо, що флот важких бомбардувальників дальньої авіації ВКС Росії не завдавав ударів крилатими ракетами по Україні понад місяць, що є однією з найтриваліших перерв у таких ударах з початку конфлікту, швидше за все, тому що використовуватиме нещодавно зроблені боєприпаси для завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі взимку.