Оккупанты ночью обстреляли Украину: ППО сбила пять беспилотников

Сегодня ночью, 29 октября, российские оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа «Shahed» и управляемой авиационной ракетой Х-59. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что было сбито пять российских целей.



«Ракета направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пуски «шахедов» осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ), КАР Х-59 — с самолета Су-34 (Белгородская область).



Все ударные БпЛА противника уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей.



Напомним, 28 октября оккупанты обстреляли Херсон.